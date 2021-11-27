"التضامن" تواصل اليوم صرف معاشات نوفمبر من ماكينات الصرف

كتب مدحت وهبة

يستمر بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة البنك فى صرف معاشات نوفمبر من ماكينات الصرف الآلى وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعىُ قد وجهت بتيسر كافة الإجراءات لصرف معاشات نوفمبر من البنك خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك الاستمرار فى تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى، قد شكلت لجانا لمتابعة صرف معاشات نوفمبر من بنك ناصر الاجتماعى وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث تم الصرف وفقا بشكل منتظم لأصحاب المعاشات وكذلك المستفيدين من المعاشات.