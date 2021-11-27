اليوم السابع
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التضامن تبث رسائل توعوية بالصور عن مناهضة العنف ضد النساء والفتيات

السبت، 27 نوفمبر 2021 02:34 م
التضامن تبث رسائل توعوية بالصور عن مناهضة العنف ضد النساء والفتيات رسائل توعوية بالصور عن مناهضة العنف ضد النساء والفتيات
كتب ـ مدحت وهبة

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بثت وزارة التضامن الاجتماعى، رسائل توعوية من خلال نشر صور حول مناهضة العنف ضد النساء والفتيات وذلك تحت شعار "انتم أبطال أسرتكم"، تزامنًا مع اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أطلقت حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات ، وذلك تحت شعار "انتم أبطال أسرتكم"، حيث بدأت الحملة منذ الخميس الماضى وتستمر حتى العاشر من ديسمبر المقبل، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهى بالتزامن مع اليوم العالمى لحقوق الإنسان الذى يوافق 10 ديسمبر من كل عام.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إننا ندعم دائما وأبدًا سيدات مصر البطلات والمثابرات والمكافحات، ونؤكد على أن المرأة هى حجر الأساس لاستقرار الأسرة المصرية فى كافة الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة سواء كانت امرأة ريفية أو حضرية أو بدوية، مشيرة إلى أن حملة وزارة التضامن الاجتماعى تركز على قضايا السيدات الأولى بالرعاية مثل العنف ضد الفتيات اليتيمات وضد السيدات اللاتى يعانين من مستوى تعليمى واقتصادى محدود، والسيدات المطلقات، والمرأة ذات الإعاقة، وكبار السن، خاصة أن الوزارة تقدم خدماتها لأكثر من 60 %؜ من تلك الفئات تحت مظلة برامج الرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى للمرأة.

وأضافت وزيرة التضامن، أن العنف ضد المرأة له وجوه متعددة، لذلك تشمل حملة وزارة التضامن عددًا من القضايا منها ختان الإناث والزواج المبكر والاتجار بالبشر ومواجهة الاستغلال الاقتصادى للمرأة والعنف ضد السيدة المسنة، وكذلك حرمان الطفلة من حقها فى التعليم والصحة، وزواج الصفقة كأحد أشكال الاتجار فى البشر.

 
 
رسـائل توعوية بالصور عن مناهضة العنف ضد النساء والفتيات
رسـائل توعوية بالصور عن مناهضة العنف ضد النساء والفتيات

رسائل توعوية بالصور عن مناهضة العنف ضد النساء والفتيات
رسائل توعوية بالصور عن مناهضة العنف ضد النساء والفتيات

 


التضامن

مناهضة العنف ضد النساء والفتيات

اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

العنف ضد المرأة

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