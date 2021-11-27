التصريح بدفن جثة عامل صدمه قطار أثناء عبوره من مكان غير مخصص للمشاة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 45 سنة، مصرعه إثر إصطدام قطار به بناحية قرية روافع القصير دائرة مركز سوهاج حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد لعبورالمشاه مما نتج عنه وفاته، تم نقل الجثة لمستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة والتى صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوفاة عامل صدمه قطار بدائرة المركز دون حدوث توقف لحركة سير القطارات على خطى الطالع والنازل.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، بإصطدام قطار بشخص ووفاته بناحية روافع القصير دائرة المركز تبين أنه أثناء مرور قطار VIP الإسكندرية الأقصر إصطدم بالمدعو خالد س ا م 45 سنة عامل ويقيم دائرة المركز حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد لعبورالمشاه مما نتج عنه وفاته، بسؤال نجل عمه المدعو جمال م ال م 51 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، قرر بمضمون ما تقدم، ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير عن محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.