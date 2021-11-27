التحفظ على كميات من السلع الغذائية غير صالحة الاستخدام داخل مصنع بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة الدخيلة بالاسكندريه، التحفظ على كميات كبيرة من السلع الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل مصنع تعبئة بدون ترخيص قبل ترويجة بالاسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع لتعبة مواد غذائية بمنطقة البيطاش بدون ترخيص من الجهات المختصة وقيامه بالتلاعب فى الصلاحية عن طريق إعادة قيامه بالتعبئة من الأجولة بتاريخ لاحق عن تاريخ الأصلى للأجولة وحيازة سلع غذائية بدون الفواتير الدالة على مصدرها.

وتم مداهمة المصنع وألقى القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 18 جوال بلح بالنوى زنة الواحد 55 كجم بدون بيانات ويوجد به سوس وحشرات وغير صالح للاستهلاك الأدمى باجمالى 990 كجم، و30 جوال ملح صخرى زنة الجوال الواحد 25 كيلو باجمالى 750 كجم، و20 باكت ملح بإجمالى 120 كجم، و30 باكت أرز بإجمالى 600 كجم، و20 جوال أرز زنة الجوال الواحد 25 كيلو باجمالى 500 كيلو جرام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.