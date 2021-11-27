أعلنت السلطات البرازيلية إغلاق حدودها الجوية أمام المسافرين الوافدين من 6 دول واقعة في جنوب إفريقيا اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس "كورونا" - والتي أطلق عليها أوميكرون-في تلك الدول.
وقال السناتور البرازيلي سيرو نوجيرا - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "برنسا لاتيا"، المتخصصة في شؤون أمريكا اللاتينية ، اليوم السبت - إنه سيتم تطبيق هذا القرار على المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وسوازيلاند وليسوتو وناميبيا وزيمبابوي، مضيفا أنه تم اتخاذ هذا القرار بشكل مشترك من جانب وزارات البنية التحتية والصحة والعدل والأمن العام.
يٌشار إلى أن علماء في جنوب إفريقيا أكدوا اكتشاف متغيرًا جديدًا من فيروس "كورونا"، وأرجعوا السبب إليه في زيادة أعداد الإصابات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة.
وأعرب العلماء إلى جانب الحكومة في جنوب إفريقيا عن قلقهم أزاء ظهور سلالة "B.1.1.529"، حيث يحتوي هذا النوع الجديد على عدد كبير من الطفرات ولديه القدرة على الانتشار بسرعة كبيرة.
يذكرأن، أكدت السلطات الصحية الألمانية، اليوم السبت، تسجيلها أول إصابتين بسلالة "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" التي تثير إمكانية انتشارها مخاوف واسعة في العالم.
وأكد جونسون أنه يبدو أن المتحور "أوميكرون" يمكنه الانتشار بسرعة حتى بين المطعمين، مشيرا إلى أن، المملكة المتحدة قررت تشديد قيود كوفيد على جميع المسافرين القادمين، مضيفا أن، المتحور الجديد لا يستثني من تلقوا جرعتي اللقاح.
وأعلنت بريطانيا عن تسجيل أول إصابتين بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وفى نفس الإطار، كشفت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا عن تسجيل 50 إصابة جديدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك وفق "روسيا اليوم".
فيما قالت حكومة جنوب أفريقيا، إنه يتم عقابنا بسبب اكتشافنا لمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، وكان وزير الصحة فى دولة جنوب أفريقيا، أكد أنه لا يوجد دليل علمى على خطورة المتحور الجديد من فيروس كورونا، مشيرا إلى ردود الفعل الأوروبية على ظهور المتحور الجديد من كورونا غير مبررة.
وأضاف وزير الصحة الجنوب أفريقى: لا دليل علميا أن المتحور الجديد من كورونا سريع الانتشار أو خطير، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وفى نفس الإطار، رفع العالم درجة استعداده لمواجهة متحور كورونا الجديد، حيث قررت العديد من دول العالم توقف الرحلات من دول فى جنوب القارة الأفريقية بسبب هذا المتحور، وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الأدلة الأولية تشير إلى أن متحور كورونا الجديد أكثر عدوى من غيره من المتحورات، ووصفته بأنه "مقلق"، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" يتزايد فى كل مقاطعات جنوب إفريقيا.
وعقد خبراء منظمة الصحة العالمية، اجتماعًا؛ لبحث ما يخص المتغير الجديد لفيروس كورونا، والذى ظهر فى جنوب إفريقيا، والذى يعرف باسم (بى 1.1.529).
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