وقال السناتور البرازيلي سيرو نوجيرا - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "برنسا لاتيا"، المتخصصة في شؤون أمريكا اللاتينية ، اليوم السبت - إنه سيتم تطبيق هذا القرار على المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وسوازيلاند وليسوتو وناميبيا وزيمبابوي، مضيفا أنه تم اتخاذ هذا القرار بشكل مشترك من جانب وزارات البنية التحتية والصحة والعدل والأمن العام.



يٌشار إلى أن علماء في جنوب إفريقيا أكدوا اكتشاف متغيرًا جديدًا من فيروس "كورونا"، وأرجعوا السبب إليه في زيادة أعداد الإصابات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة.



وأعرب العلماء إلى جانب الحكومة في جنوب إفريقيا عن قلقهم أزاء ظهور سلالة "B.1.1.529"، حيث يحتوي هذا النوع الجديد على عدد كبير من الطفرات ولديه القدرة على الانتشار بسرعة كبيرة.