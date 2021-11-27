اليوم السابع
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الانتهاء من تنفيذ 50% من مشروع المكتبة الإقليمية بقنا بتكلفة 60 مليون جنيه

السبت، 27 نوفمبر 2021 03:19 م
الانتهاء من تنفيذ 50% من مشروع المكتبة الإقليمية بقنا بتكلفة 60 مليون جنيه محافظ قنا يتفقد أعمال المكتبة
قنا - صابر سعيد

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تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، تنفيذ الأعمال الإنشائية التي يجرى تنفيذها بالمكتبة الإقليمية بطريق مجمع المواقف بمدينة قنا والتي تتكون من 5 طوابق بتكلفة إجمالية تبلغ 60 مليون جنيه، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ طبقًا للجدول الزمني المحدد ، مشيرا إلي أن المكتبة سوف تخدم المواطنين من كافة الأعمار بهدف نشر الثقافة والمعرفة وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأوضح محافظ قنا، أنه يجرى تنفيذ المبنى الرئيسى من المكتبة على مساحة 800 متر مربع من إجمالى مساحة 4000 متر مربع المخصصة لإنشاء المكتبة الإقليمية، والتي بلغت نسبة التنفيذ بها 50% ،موجها بالانتهاء من الأعمال الإنشائية فى المواعيد المحددة.

وأضاف الداودي، أن المكتبة ستتيح لأبناء المحافظة الخدمات الثقافية والعلمية وتوفير الفرصة للشباب لاستثمار أوقات فراغهم بشكل ايجابى وابعادهم عن الأفكار المتطرفة والهدامة من خلال رفع الوعى الثقافى لديهم ، حيث ستضم " مكتبة رقمية – نادى لتكنولوجيا المعلومات – برامج تدريبية للكوادر الفنية – قاعات حاسب آلي"


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