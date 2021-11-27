وقال شرفي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم /السبت/ ، إن عدد مراكز التصويت بلغ أكثر من 13 ألف عبر إجمالي الولايات الجزائرية وعددها 58، فضلا عن توافر أكثر من 61 ألف مكتب تصويت، بالإضافة إلى 129 مكتبا متنقلا عبر 16 ولاية .

وأوضحت إحصائيات السلطة الجزائرية للانتخابات أن عدد مقاعد المجالس الشعبية البلدية يبلغ نحو 25 ألف مقعدا، فيما يبلغ عدد المقاعد في المجالس الولائية 2350 مقعدا.

وتواصلت أعمال التصويت فى الانتخابات المحلية الجزائرية والخاصة بناخبى المناطق النائية والبدو الرحل لليوم الثانى على التوالى من خلال المكاتب المتنقلة، التى خصصتها لهم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية.

كانت عملية التصويت فى الانتخابات المحلية الجزائرية، قد انطلقت، أمس الأربعاء، على مستوى المكاتب المتنقلة التى تخص سكان المناطق النائية والبدو الرحل ببعض ولايات الجنوب، وذلك قبل 48 ساعة من الاقتراع الكامل، المقرر بعد غد السبت، طبقا لأحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات.

وتجرى هذه الانتخابات لاختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لفترة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبى على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي، حيث تم تقدير عدد الناخبين بـ 23 مليونا و717 ألفا و479 ناخبا، وفقا للأرقام الرسمية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية.

يذكر أن الجزائر تنقسم رسميا إلى 58 ولاية؛ تضم 553 دائرة، وتنقسم هذه الدوائر إلى 1541 بلدية.