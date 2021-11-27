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الاثنين.. سياسة واقتصاد القاهرة تنظم الملتقى التوظيفى للطلاب الـ22

السبت، 27 نوفمبر 2021 06:00 ص
الاثنين.. سياسة واقتصاد القاهرة تنظم الملتقى التوظيفى للطلاب الـ22 الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، الملتقى الثاني والعشرين لتوظيف وتأهيل طلاب وخريجي الكلية يومي الاثنين والثلاثاء 29 و30 نوفمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد الكلية، ويدير الملتقى الدكتور ممدوح إسماعيل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع والبيئة.

يفتتح فعاليات الملتقى الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، وبمشاركة من أساتذة الكلية وممثلي الجهات والمؤسسات والبنوك المشاركة في الملتقى. ينعقد الملتقى في دورته الحالية بمشاركة أكثر من 35 جهة ومؤسسة وشركة وبنك ووزارت وهيئات، ويهدف لتوفير فرص التدريب والتوظيف لطلاب وخريجي الكلية، حيث يأتي في إطار توجه الكلية والتوجه العام للدولة نحو دعم شباب الخريجين بتوفير وظائف لائقة تتوافق مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، وكذلك المساهمة في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم بما يؤهلهم لاستكمال مسارهم المهني مستقبلاً وفي ضوء الخطة الإستراتيجية للدولة (رؤية مصر 2030) والحد من مشكلة البطالة وتأهيل شباب قادر على المنافسة في سوق العمل وقيادة المستقبل ونشر ثقافة العمل.

 

ويمثل ملتقى توظيف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية نافذة للطلاب والخريجين للتعرف على احتياجات سوق العمل من المهارات والقدرات المختلفة ويعد فرصة للطلاب والخريجين لتنمية قدراتهم المعرفية.والمهنية من خلال برامج التدريب والتوظيف التي تقدمها الجهات المشاركة في الملتقى. سياسة واقتصاد القاهرة، ملتقى توظيفى ، التعليم ، التعليم العالى ، اخبار مصر.


سياسة واقتصاد

ملتقى توظيفى

جامعة القاهرة

اخبار مصر

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