الأوقاف: افتتاح 19 مسجدًا وفرش 3 أخرى ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 19 مسجدًا الجمعة المقبلة، منها 3 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة، مسجدين منها إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وترميمًا، إضافة إلى ( 16 ) مسجدًا آخر إحلالًا وتجديدًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه (353) مسجدًا، منها (307) مساجد جديدة ( إحلالًا وتجديدًا )، و(46) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهى على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الإسكندرية
المسجد وعنوانه
1.الحكم العدل – بشاير الخير 5 بالقبارى – حى غرب
2.الحليم الودود – بشاير الخير 5 بالقبارى – حى غرب
3.الرزاق الوهاب – بشاير الخير 5 بالقبارى – حى غرب
4.الحى القيوم – بشاير الخير 5 بالقبارى – حى غرب
مديرية أوقاف مرسى مطروح
المسجد وعنوانه
5.نور الإسلام - باجوش
مديرية أوقاف الشرقية
المسجد وعنوانه
6.الصفا – قرية شهداء 3 بحر البقر - مركز الحسينية
مديرية أوقاف البحيرة
المسجد وعنوانه
7.النور – عزبة عبد المولى مبروك وشهرته الحبروك حفص - دمنهور
8.القرية الخامسة – جنا كليس - أبو المطامير
9.عزبة سلامة القبلى – نديبة – دمنهور
10.أبو مصطفى – جزاير عيسى – مركز الدلنجات
مديرية أوقاف الفيوم
المسجد وعنوانه
11.عثمان عبد الحى – العدوة – مركز الفيوم شمال
12.مطر – الحامولى – يوسف الصديق
13.الشيلابى – أبو كساه - ابشواي
14.جعفر – زاوية الكرادسة – مركز الفيوم
15.الرحمة – عزبة العمدية عتمان – مركز سنورس أول
16.الصحابة – الصعيدى - مركز الفيوم جنوب
17.الجندى – يوسف الصديق
18.العتيق – كفر عبود - ابشواي
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف البحيرة
المسجد وعنوانه
1.عزبة مارون – الكوم الأخضر – حوش عيسى
كما أعلنت الوزارة أنه سيتم فرش 3 مساجد جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة الجمعة المقبلة، بمساحة تقدر بنحو ( 1009 ) متر مربع من سجاد (المحراب)، ليصل إجمالى المساجد التى تم فرشها من خلال مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسى رئيس الجمهورية ( 361 ) مسجدًا، بمساحة إجمالية تقدر بنحو ( 94877) مترًا مربعًا من سجاد (المحراب) من إنتاج مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية.
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