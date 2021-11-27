الأوقاف: افتتاح 19 مسجدًا وفرش 3 أخرى ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 19 مسجدًا الجمعة المقبلة، منها 3 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة، مسجدين منها إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وترميمًا، إضافة إلى ( 16 ) مسجدًا آخر إحلالًا وتجديدًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه (353) مسجدًا، منها (307) مساجد جديدة ( إحلالًا وتجديدًا )، و(46) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهى على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الإسكندرية

المسجد وعنوانه

1.الحكم العدل – بشاير الخير 5 بالقبارى – حى غرب

2.الحليم الودود – بشاير الخير 5 بالقبارى – حى غرب

3.الرزاق الوهاب – بشاير الخير 5 بالقبارى – حى غرب

4.الحى القيوم – بشاير الخير 5 بالقبارى – حى غرب

مديرية أوقاف مرسى مطروح

المسجد وعنوانه

5.نور الإسلام - باجوش

مديرية أوقاف الشرقية

المسجد وعنوانه

6.الصفا – قرية شهداء 3 بحر البقر - مركز الحسينية

مديرية أوقاف البحيرة

المسجد وعنوانه

7.النور – عزبة عبد المولى مبروك وشهرته الحبروك حفص - دمنهور

8.القرية الخامسة – جنا كليس - أبو المطامير

9.عزبة سلامة القبلى – نديبة – دمنهور

10.أبو مصطفى – جزاير عيسى – مركز الدلنجات

مديرية أوقاف الفيوم

المسجد وعنوانه

11.عثمان عبد الحى – العدوة – مركز الفيوم شمال

12.مطر – الحامولى – يوسف الصديق

13.الشيلابى – أبو كساه - ابشواي

14.جعفر – زاوية الكرادسة – مركز الفيوم

15.الرحمة – عزبة العمدية عتمان – مركز سنورس أول

16.الصحابة – الصعيدى - مركز الفيوم جنوب

17.الجندى – يوسف الصديق

18.العتيق – كفر عبود - ابشواي

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف البحيرة

المسجد وعنوانه

1.عزبة مارون – الكوم الأخضر – حوش عيسى

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم فرش 3 مساجد جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة الجمعة المقبلة، بمساحة تقدر بنحو ( 1009 ) متر مربع من سجاد (المحراب)، ليصل إجمالى المساجد التى تم فرشها من خلال مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسى رئيس الجمهورية ( 361 ) مسجدًا، بمساحة إجمالية تقدر بنحو ( 94877) مترًا مربعًا من سجاد (المحراب) من إنتاج مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية.