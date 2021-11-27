الأسرة تفحمت وهى نائمة.. تفاصيل وفاة 3 أقارب فى حريق شقتهم بسوهاج.. فيديو

سوهاج محمود مقبول

قدم اليوم السابع، بثا مباشرا من الحادث المأساوى الذى تسبب في تفحم أسرة كاملة بسوهاج بعد حريق شقتهم أثناء نومهم.

وانتقل اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، على رأس عدد من القيادات الأمنية والشرطية قبل قليل إلى مكان حريق شقة سكنية بالطابق السادس، بإحدى العمارات بمنطقة حى الكوثر شرقى المحافظة، والتى على إثر الحريق تفحمت أسرة كاملة مكونة من 3 أشخاص "الزوج والزوجة، وطفلة رضيعة"، حيث تابع مدير الأمن عملية إخماد الحريق، ونقل المتوفين الثلاثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وبدء المعمل الجنائى فى إجراء المعاينة التصويرية للتوصل إلى أسباب الحريق.

ترجع الواقعة عقب تمكن قوات الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة من السيطرة على حريق بشقة سكنية بالطابق السادس بعمارة بحى الكوثر، وذلك عقب الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء والسلم الهيدرلوليكى لمكان الحريق والذى راح ضحيته 3 أشخاص من بينهم طفله رضيعه.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور قسم شرطة حى الكوثر شرقى محافظة سوهاج عن نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق السادس بإحدى العمارات بحى الكوثر ووتفحم زوج وزوجه وطفلتيهما من جراء الحريق وتم الدفع بقوات الحماية المدنية التى انتقلت إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع وصوله بالباقى الوحدات السكنية المجاورة.

وعلى الفور، انتقل العميد أحمد عزت مدير إدارة الحماية المدنية على رأس قوة و3 سيارات إطفاء والسلم لهيدلوريكى إلى مكان البلاغ وتم التعامل مع الحريق ومحاصرته والسيطرة عليه وإخماده وإستخراج الزوج على قيد الحياة إلا أنه توفى أثناء محاولة إسعافه بالمستشفى.

وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد محمود ذكى رئيس وحدة مباحث حى الكوثر بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق السادس بإحدى العمارات تم الدفع بسيارات الإطفاء التى تمكنت من السيطرة على الحريق نتج عن الحريق وتفحم زوجة مالك الشقة وطفلتها الرضيعة، بينما تم أنقاذ مالك الشقة إلا أنه توفى متأثرا بإصابته بحروق بكامل الجسم أثناء محاولة إسعافه.

تم التحفظ على المتوفين الثلاثة تحت تصرف النيابة العامة لحين ورود تقرير الصفة التشريجية وأشارت المعاينة المبدئية أن الحريق بدء من غرفة النوم التى تفحمت بالكامل وجزء من غرفة الجلوس تم الإنتهاء من عملية التبريد للمكان الحريق وتم تعين الخدمات الامنية اللازمة وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.