اعرف طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة مصر الإلكترونية

كتب عبد الرحمن سيد

أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية خدمة الاستعلام عن المخالفات لكافة السيارات ويمكن للسائقين وقائدي السيارات، الاستعلام عنها بشكل مرن من خلال رابط المرور عبر البوابة وخدمات المرور الإلكترونية، وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، وذلك بهدف الحد من التكدس وتقليل التجمعات لمنع انتشار وباء كورونا.

ويتم الاستعلام عن المخالفات بمجموعة من الإجراءات وهي:

-الدخول على موقع بوابة مرور مصر من خلال https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx

- استكمال الخطوات حتى الوصول إلى موقع النيابة العامة

- اختر خدمات المرور

- اضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية

- كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح

- اضغط على عرض المخالفات المرورية

- سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات

- فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومي لمالك السيارة.

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على توسيع الخدمات الإلكترونية، والتحويل الرقمي للتخفيف على المواطنين في الوقت، وتخفيف الضغط على الموظفين، بالإضافة إلى تقليل التكدس والتجمعات.