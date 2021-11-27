استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس "كورونا" في مختلف دول العالم

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واصلت دول العالم، اليوم السبت، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة. في الهند، سجلت السلطات الصحية 8 آلاف و318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و563 ألفا و749 مصابا، كما بلغ تراكمي الوفيات إلى 467 ألفا و933 شخصا بعد وفاة 465 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وفي باكستان، سجلت وزارة الصحة 411 إصابة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب 7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لصحيفة دون الباكستانية. وارتفع عدد الإصابات جراء الإصابة بالفيروس إلى مليون و283 ألفا و886 إصابة بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 28 ألفا و704 وفيات.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم السبت، تسجيل 6 آلاف و73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 2 مليون و100 ألف و959 إصابة.



وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بداية الوباء إلى 20 ألفا و677 وفاة، وتعافى على مدار أمس، 6 آلاف و538 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 2 مليون و502 أشخاص.

وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية، اليوم السبت، تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 98 ألفا و588 إصابة، ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة مرتبطة بكوفيد-19 بحسب اللجنة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بداية الوباء عند 4636 وفاة.



وفي كوريا الجنوبية، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، تسجيل 4 آلاف و68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 436 ألفا و968 إصابة، كما سجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 52 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بداية الوباء إلى 3 آلاف و492 وفاة.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة هناك، اليوم السبت، تسجيل 486 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، أربع حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى ألف و912 وفاة، وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 381 ألفا و803 إصابات.



وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 13 ألفا و94 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى مليون و176 ألفا و148 إصابة، وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 137 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بداية الجائحة إلى 24 ألفا و544 حالة.



وفي البرتغال، أفادت النشرة الوبائية للمديرية العامة للصحة، بتسجيل 3 آلاف و205 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 436 ألفا و886 إصابة، وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بداية الوباء إلى 7 آلاف و811 حالة.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 259 ألفا و875 إصابة، وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، ثلاث حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 684 حالة.



وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 905 حالات إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 969 ألفا و245 إصابة، كما سجلت البلاد 1311 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 933 ألفا و107 حالات.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 2488 حالة إصابة جديدة و105 حالات وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 687 ألفا و437 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 27 ألفا و992 حالة حتى الآن.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 ألفا و200 إصابة جديدة بفيروس كورونا و568 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و414 ألفا و540 والوفيات إلى 84 ألفا و717 حالة.



وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي مليونين و899 ألفا و967 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم تسجيل 4058 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 835 ألفا و306 حالات إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، على مدار أمس، 61 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 11 ألفا و871 حالة وفاة، فيما تعافى 2157 مريضا بشكل كامل من تبعات الفيروس خلال الفترة نفسها.



وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم السبت تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 183 ألفا و207 حالات إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 3 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 2740 وفاة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 5 آلاف و97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و619 ألفا و577 إصابة، منذ بدء جائحة فيروس كورونا.



وفي المكسيك، سجلت السلطات الصحية 3445 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد حتى الآن إلى 3 ملايين و 879 ألفا و836 حالة إصابة فيما تم تسجيل 165 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 293 ألفا و614 حالة وفاة.

وسجلت استراليا 1473 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 5 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية ما رفع إجمالي الإصابات إلى 206 آلاف و744 حالة إصابة كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1990 حالة وفاة.



وفي التشيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 25 ألفا و315 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 43 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ما رفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و10 آلاف و274 إصابة كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 32 ألف و744 وفاة.



وفي بلجيكا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 21 ألفا و772 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و701 ألف و633 حالة إصابة على مستوى البلاد. كما تم تسجيل 47 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 26 ألفا و840 وفاة.



وفي بوليفيا، سجلت وزارة الصحة في البلاد 1359 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 535 ألفا و115 شخصا، كما سجلت 16 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و137 حالة.



وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الرعاية الصحية، اليوم السبت، تسجيل 517 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 337 ألفا و552 إصابة، وسجلت وزارة الرعاية الصحية، خلال الفترة نفسها، 26 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بداية الوباء إلى 7 آلاف و485 حالة، وتعافى على مدار أمس، 1403 أشخاص، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 314 ألفا و20 شخصا.



وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 899 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى مليونين و831 ألفا و177 إصابة. كما تم تسجيل 188 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 48 ألفا و205 حالات.



وفي ليتوانيا سجلت وزارة الصحة ألفي و17 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 466 ألفا و608 إصابات، في حين تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة منذ أمس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و672 حالة وفاة.



وعن اندونيسيا، سجلت وزارة الصحة 404 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بالاضافة إلى 11 حالة وفاة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 4 ملايين و255 ألفا و672 حالة إصابة فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات 143 ألفا و 807 حالات وفاة.



أما في بيلاروسيا، تم تسجيل 1696 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالاضافة إلى 15 حالة وفاة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 650 ألفا و168 حالة إصابة فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات 5041 حالة وفاة.



وفي اليابان، سجلت السلطات الصحية 126 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة، مليون و727 ألفًا و431 إصابة، كذلك ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس هناك إلى 18 ألفًا و370 حالة وفاة.