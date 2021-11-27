ازاى تحمى نفسك كمستهلك وما يتضحكش عليك ومتكونش فريسة للغش بالبلاك فرايداى؟

كتب إسلام سعيد

قدمت سماح حسين هيكل، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للملابس مجموعة نصائح لراغبى الشراء خلال الفترة الحالية، مضيفة: "أول حاجة ما تشتريش من محلات ما بتتعاملش معاها.. ولازم تكون مصدر ثقة بالنسبة لك.. لأن الأسعار بتكون واضحة ومعروفة من خلال ترددك عليها هتعرف إذا كان اتحط عليها تخفيض ولا لأ!!

أضافت هيكل، فى نصائحها: "ثانيا ما تنبهرش بنسب التخفيضات الكبيرة المبالغ فيها واللى بتتعدى الـ70%؜ وخصوصا فى الملابس الجاهزة لأن فى الغالب التخفيضات بتكون على موديلات لمواسم سابقة عشان موسم الشتاء لسه ما بدأش فعليا كحركة سوقية فيها انتعاش للمحلات اللى من خلالها نقدر نقول انهم بيبيعوا.. واشتغلوا وبدأوا التخفيضات ".

وتابعت سماح هيكل: "محلات الملابس صعب تعمل نسب تخفيضات زى اللى بنسمع عنها على النيو كوليكشن لأنه لو عمل كدا يبقى هيخسر لأن الموسم الشتوى بالنسبة للمحلات على أرض الواقع لسه ما بدأش نظرا للتغيرات المناخية وحالة الطقس غير المستقرة وقلة الإقبال للقوى الشرائية.. والتخفيضات الحقيقية بتكون لها موعد محدد مع نهاية كل موسم من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية اللى ممكن يكون فيها نسب تخفيضات مرتفعة.. احترسوا من العروض الوهمية".