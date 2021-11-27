اليوم السابع
Ads
السبت، 27 نوفمبر 2021 10:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ازاى تحمى نفسك كمستهلك وما يتضحكش عليك ومتكونش فريسة للغش بالبلاك فرايداى؟

السبت، 27 نوفمبر 2021 09:00 م
ازاى تحمى نفسك كمستهلك وما يتضحكش عليك ومتكونش فريسة للغش بالبلاك فرايداى؟ أوكازيون - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدمت سماح حسين هيكل، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للملابس مجموعة نصائح لراغبى الشراء خلال الفترة الحالية، مضيفة: "أول حاجة ما تشتريش من محلات ما بتتعاملش معاها.. ولازم تكون مصدر ثقة بالنسبة لك.. لأن الأسعار بتكون واضحة ومعروفة من خلال ترددك عليها هتعرف إذا كان اتحط عليها تخفيض ولا لأ!!

أضافت هيكل، فى نصائحها: "ثانيا ما تنبهرش بنسب التخفيضات الكبيرة المبالغ فيها واللى بتتعدى الـ70%؜ وخصوصا فى الملابس الجاهزة لأن فى الغالب التخفيضات بتكون على موديلات لمواسم سابقة عشان موسم الشتاء لسه ما بدأش فعليا كحركة سوقية فيها انتعاش للمحلات اللى من خلالها نقدر نقول انهم بيبيعوا.. واشتغلوا وبدأوا التخفيضات ".

وتابعت سماح هيكل: "محلات الملابس صعب تعمل نسب تخفيضات زى اللى بنسمع عنها على النيو كوليكشن لأنه لو عمل كدا يبقى هيخسر لأن الموسم الشتوى بالنسبة للمحلات على أرض الواقع لسه ما بدأش نظرا للتغيرات المناخية وحالة الطقس غير المستقرة وقلة الإقبال للقوى الشرائية.. والتخفيضات الحقيقية بتكون لها موعد محدد مع نهاية كل موسم من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية اللى ممكن يكون فيها نسب تخفيضات مرتفعة.. احترسوا من العروض الوهمية".


غرفة الملابس

عروض الشراء

الاوكازيون

الشراء عبر النت

سماح هيكل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البلاك فرايدى.. قصة أشهر أوكازيون سنوى فى العالم "فيديو"

الأحد، 15 نوفمبر 2020 03:00 م

البلاك فرايدى.. ما حكاية أشهر أوكازيون سنوى فى الجمعة السوداء؟

الخميس، 12 نوفمبر 2020 03:52 م

أوكازيون تخفيض أسعار البروتين بالمجمعات الاستهلاكية.. طرح 2 دجاجة مجمدة زنه الواحدة 1.1 كجرام بـ75 جنيها بدلا من 81.. و3 دواجن بـ110.. والمصيلحى يوجه بضخ المزيد من المنتجات بالمنافذ لتلبية طلبات المواطنين

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 07:00 ص

أوكازيون كليات القمة.. صفحات مشبوهة تروج لدراسة الطب والصيدلة والهندسة بمجاميع 50% بمصروفات تصل لـ7000دولار.. تجذب الطلاب بزعم منحهم جنسيات.. الأطباء: 5% حد أقصى بين مجموعى الكليات الأجنبية والمصرية للقيد.. صور

الأحد، 09 أغسطس 2020 06:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة