اليوم السابع
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السبت، 27 نوفمبر 2021 12:21 م
أكرم القصاص
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ارتفاع ضحايا اصطدام حافلة بوسط المكسيك لـ 19 قتيلا و32 مصابا

السبت، 27 نوفمبر 2021 10:47 ص
ارتفاع ضحايا اصطدام حافلة بوسط المكسيك لـ 19 قتيلا و32 مصابا اصطدام حافلة
أ ش أ

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لقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 32 آخرون إثر وقوع حادث تصادم لحافلة في وسط المكسيك.


وأفادت وزارة الصحة المكسيكية - في بيان أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم السبت، بأن الحافلة السياحية كانت متوجهة لزيارة موقع ديني في ولاية "مكسيكو" عندما اصطدمت بمبنى إثر تعطل مكابح المركبة عن العمل.


ووقع الحادث أمس الجمعة على طريق سريع في بلدية "جوكيسينجو" بولاية "مكسيكو" التي تقع على بعد نحو 45 ميلا من جنوب غرب العاصمة "مكسيكو سيتي".


وذكر بيان للوزارة أن المصابين، الذين من بينهم الكثير من النساء والأطفال، تتراوح إصاباتهم بين كسور وإصابات في الرأس.


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