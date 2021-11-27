إقامة 30 بيتا بدويا جديدا لصالح أهالى قرية التلول بشمال سيناء

أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إقامة 30 بيتا بدويا لأهالى قرية التلول مركز بئر العبد، حيث قال أنه زار قرية التلول وقام بتفقد ومعاينة أحوال المنطقة بشأن تخصيص مساحة 8000 مترا مربعا بالقرية لإقامة البيوت البدوية عليها وتوزيعها على الأهالى المستحقين.. مشيرا إلى أنها ستقام من طابق واحد.

وأوضح أنه قرر تخصيص مقر لجمعية كنوز بالبردويل داخل القرية لتيسير تقديم الخدمات للأهالى، وأمر برفع كفاءة شبكة الإنارة بالقرية وتزويدها بمحولين للكهرباء قدرة 200 كيلو وات لكل محول لدعم الانارة بالقرية.. كما وجه برفع كفاءة جميع الخدمات الأخرى بالقرية لخدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم فى مختلف المجالات.

وقال إنه قام تابع أعمال الصيد ببحيرة البردويل أحوال الصيادين ومراجعة التزام الصيادين بالتعليمات الخاصة بالصيد وفقا للجهات المعنية، ومنها الالتزام الكامل بفترات وقف الصيد داخل البحيرة حفاظا على ذريعة الأسماك ولنمو الأسماك الصغيرة وتنمية الثروة السمكية.

وأشار أنه شهد هذا الموسم زيادة إنتاج الأسماك من البحيرة فى الموسم الحالى بنحو 17 ألف طنا من مختلف الأنواع عن الموسم الماضى، وذلك بفضل الالتزام بالتعليمات وزيادة فترات الصيد المسموح بها داخل البحيرة.