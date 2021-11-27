اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالعلمين الجديدة في الساحل الشمالي

السبت، 27 نوفمبر 2021 02:35 م
إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالعلمين الجديدة في الساحل الشمالي حادث تصادم في العلمين
مطروح - حسن مشالي

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أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم السبت، إثر حادث تصادم سيارة مكروباص مع تروسيكل، داخل موقع أحد المشروعات، بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

دخل مستشفى العلمين النموذجي، عن طريق سيارات الإسعاف، 7 مصابين من محافظات مختلفة، للعلاج من إصاباتهم المتنوعة، إثر حادث تصادم سيارة مع تروسيكل.

وكانت سيارات الإسعاف، قد أخلت 7 مصابين من موقع حادث تصادم سيارة مكروباص مع تروسيكل، إلى المستشفى، وجارِ تقديم الإسعافات اللازمة والعلاج وعمل الفحوصات الطبية لكل حالة.

وكانت 6 سيارات إسعاف انتقلت لموقع الحادث، فور تلقي البلاغ، عن طريق غرفة عمليات مرفق الإسعاف، وإخلاء المصابين، وتحرير محضر بالحادث للعرض على النيابة العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

 

 


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