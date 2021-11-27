اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتى ميكروباص وملاكى بزراعى البحيرة

السبت، 27 نوفمبر 2021 12:30 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتى ميكروباص وملاكى بزراعى البحيرة حادث-أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، فى حادث تصادم سيارتى ميكروباص وملاكى، بمركز أبو حمص بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة، فى حادث تصادم سيارتى ميكروباص وملاكى بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى بالقرب من كوبرى ابو حمص.
 
وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بدمنهور لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك  المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر ان طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى قد شهد اصابة 8 أشخاص  بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اثر  وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص  بالبحيرة ، كما شهد الطريق وقوع حادث تصادم بين سيارتين  نقل محملة بالعمالة الزراعية  واسفر الحادث عن  إصابة 7 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بانحاء الجسم.
 


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