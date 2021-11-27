اليوم السابع
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إصابة نجار مسلح بكسور فى الجمجمة بعدما اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث ببهتيم

السبت، 27 نوفمبر 2021 01:37 م
إصابة نجار مسلح بكسور فى الجمجمة بعدما اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث ببهتيم مديرية أمن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أصيب نجار مسلح بكسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ وتجمع دموى بالصدر، إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث اختل توازنه وذلك أثناء قيامه بعمل شدة خشبية لأعمدة الطابق الثالث، وجرى نقله لمستشفى ناصر العام، ثم تحويله لمستشفى الدمرداش لاستكمال العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام باستقبال نجار مسلح مصاب بكسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ وتجمع دموى بالصدر، إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنطقة بهتيم دائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص، تبين أنه أثناء قيام "فارس خ ح"، 18 سنة، نجار مسلح، مقيم مركز طامية بالفيوم، يعمل بأحد شركات المقاولات، بعمل شدة خشبية لأعمدة الطابق الثالث بأحد مواقع عمل الشركة بنطاق القسم، واختل توازنه وسقط أرضا، ما أدى إلى حدوث إصابته بكسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ وتجمع دموى بالصدر.

جرى على الفور نقل المصاب لمستشفى ناصر العام، ثم تحويله لمستشفى الدمرداش لاستكمال العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى استدعاء أهليته لسؤاله، وتولت النيابة التحقيق.


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بهتيم

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