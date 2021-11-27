إصابة عامل فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بطهطا شمال سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، وضبط 2 بينهما شخص مصاب بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساعد الأيمن، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة مركز شرطة طهطا، تم السيطرة عليها وضبط المتهمين المشاركين فيها، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة.

وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المياحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل فرع البحث والرائد موسى القاضى رئيس مباحث مركز شرطة طهطا بوقوع مشاجرة ومصاب دائرة المركز تبين أنها بين كل من طرف أول "أحمد م م ح ا" 73 سنة مزارع مصاب بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساعد الأيمن، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وطرف ثان "إسلام أ ع ا" 21 سنة عامل، الطرفان يقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.