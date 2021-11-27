اليوم السابع
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السبت، 27 نوفمبر 2021 12:08 ص
أكرم القصاص
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إسبانيا: سننظر فى فرض حظر السفر من جنوب إفريقيا وبوتسوانا بسبب متغير كورونا

السبت، 27 نوفمبر 2021 12:00 ص
إسبانيا: سننظر فى فرض حظر السفر من جنوب إفريقيا وبوتسوانا بسبب متغير كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
مدريد أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية،  أنه سيتم النظر فى فرض حظر السفر على الرحلات الجوية القادمة من كل من جنوب إفريقيا وبوتسوانا، خلال اجتماع الحكومة المقبل المقرر عقده يوم الثلاثاء القادم، وذلك على خلفية السلالة الجديدة من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) التى انتشرت مؤخرًا فى جنوب أفريقيا.

 

وقالت الوزارة - فى بيان نقلته قناة "سى إن إن" الأمريكية - إنه سيتعين على المسافرين العائدين من الدول عالية الخطورة لفيروس كورونا، تقديم نتيجة اختبار سلبى للفيروس، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أى إصابات بالسلالة الجديدة من الفيروس.

 

وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت، أمس الخميس، حظر الرحلات الجوية من 6 دول إفريقية "مؤقتًا" اعتبارًا من اليوم بسبب ظهور السلالة الجديدة من الفيروس.. كما أعلنت العديد من الدول الأخرى اتخاذ إجراءات مماثلة للمملكة المتحدة.

 


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