إجراءات احترازية وتباعد اجتماعى بامتحانات الدراسات الاقتصادية بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

بدأت اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية وسط إجراءات احترازية مشددة حرصا على سلامه الطلاب.

وتفقد الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية لجان الامتحانات ، والتأكد من التباعد الاجتماعى وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية بين الطلاب .

يذكر أن أكد الدكتور وائل نبيل، القائم بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، على وكلاء الكليات، ضرورة استكمال خطة الجامعة، بتطعيم كافة منتسبيها، مشيراً أن الجامعة تستهدف تطعيم أكثر من 75%من منتسبيها بحلول 1 ديسمبر القادم، جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب.

وأعلن نبيل أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر تخصيص 40 ألف جرعة للقاح فيروس كورونا، لجامعة الإسكندرية، لإستمرار الجامعة في تقديم خدمة تلقي اللقاح لكافة منتسبيها، وأشار أن الجامعة ستتلقى جميع الشهادات المرضية، لأصحاب الأمراض المزمنة، وسيتم عرضها على اللجنة المختصة بكلية الطب لأبداء الرأى الطبى فيها، ومن لا يرغب في تلقى اللقاح سيتوجب عليه إجراء تحليل PCR كل اسبوع ايام.