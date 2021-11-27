"أوميكرون" متحور فيروس كورونا الجديد المثير للرعب.. إنفوجراف

حالة من الرعب سيطرت على العالم، بعد انتشار متحور جديد لفيروس كورونا، أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية، "أوميكرون"، ووصفته بالمقلق، نظرا لسرعته فى الانتشار والتكاثر، الأمر الذى دفع العديد من الدول، ومن بينهم مصر، إلى تعليق رحلات الطيران، من وإلى جنوب إفريقيا التى تشهد حاليا تزايد فى أعداد الإصابات بالمتحور الجديد.





أوميكرون متحور فيروس كورونا الجديد المرعب



فى البداية أطلق عليه "بتسوانا" لظهوره في دولة بتسوانا

ظهر مرة أخرى في جنوب أفريقيا

منظمة الصحة العالمية أسمته "أوميكرون" ووصفته بـ"المقلق"



أوميكرون متحور فيروس كورونا الجديد المثير للرعب

الصحة العالمية كشفت أنه "حقق قفزة كبيرة غير متوقعة"

تسبب اكتشافه في قلق عالمى أثر على أسواق الأسهم

تم رصد عشرات الحالات فى جنوب إفريقيا وحالات فردية فى دول أخرى

يحتوى على ضعف طفرات سلالة "دلتا" شديدة العدوى

يحتوى على 32 طفرة فى بروتين سبايك المستخدم فى اللقاحات

دول عدة علقت الطيران من وإلى جنوب إفريقيا من بينهم مصر