أمن الجيزة يضبط تاجر مخدرات قبل ترويجه كمية من أقراص الكيف بالمنيرة الغربية

كتب بهجت أبو ضيف

سقط عاطل في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، بمنطقة المنيرة الغربية، واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، وترويجها بين عملائه، متخذا من منطقة المنيرة الغربية مسرحا لممارسة نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

تم القبض على المتهم بعد أن وردت معلومات من مصادر سرية، للرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، تفيد ترويجه المواد المخدرة بين عملائه، وعقب رصد تحركاته والأماكن التي يتردد عليها، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة.

بمواجهة المتهم اعترف أمام العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته المضبوطات لترويجها بين زبائنه من المتعاطين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.