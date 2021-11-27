ألمانيا تسجل أول إصابتين بسلالة "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا

كتب محمد جمال

أكدت السلطات الصحية الألمانية، اليوم السبت، تسجيلها أول إصابتين بسلالة "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" التي تثير إمكانية انتشارها مخاوف واسعة في العالم.

يذكر أن، قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إن الحكومة البريطانية ستطلب ممن يشتبه فى إصابتهم بالمتحور الجديد عزل أنفسهم 10 أيام، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

وأكد جونسون أنه يبدو أن المتحور "أوميكرون" يمكنه الانتشار بسرعة حتى بين المطعمين، مشيرا إلى أن، المملكة المتحدة قررت تشديد قيود كوفيد على جميع المسافرين القادمين، مضيفا أن، المتحور الجديد لا يستثني من تلقوا جرعتي اللقاح.