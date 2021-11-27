اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ألمانيا تؤجل افتتاح معرض الخضر والفاكهة الدولى إلى أبريل 2022 بسبب كورونا

السبت، 27 نوفمبر 2021 11:03 م
ألمانيا تؤجل افتتاح معرض الخضر والفاكهة الدولى إلى أبريل 2022 بسبب كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أ ش أ

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قررت هيئة معرض الخضر والفاكهة الدولى بألمانيا، تأجيل المعرض التجارى الرائد لتجارة الفاكهة العالمية- والذى كان من المقررة إقامته فبراير المقبل- إلى الفترة من 5 إلى 7 أبريل 2022.

 

وذكرت الهيئة- فى بيانٍ- أن الوضع يزداد سوءًا حاليًا فى العديد من الدول الأوروبية نتيجة الموجة الرابعة لكورونا، مضيفة أن المعرض يتطلع إلى استقبال عارضين من أكثر من 80 دولة.

 

فيما حذر وزير الدولة الألمانى للشئون الاجتماعية فى ولاية "هيسن" كاى كلوز اليوم السبت، من أن سلالة أوميكرون لفيروس كورونا المستجد من المرجح جدًا أن تكون وصلت ألمانيا بالفعل، حيث تم اكتشاف طفرات مماثلة للسلالة فى مسافر عائد من جنوب إفريقيا.

 

وأوضح كلوز- حسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية- أنه "ليلة أمس الجمعة تم العثور على تحورات مماثلة لسلالة أوميكرون فى مسافر عائد من جنوب إفريقيا"، مضيفًا أنه لم يتم بعد إجراء تسلسل كامل للسلالة، لكن السلطات الصحية كان لديها "شكوك كبيرة" من أن هذا المسافر التقط السلالة الجديدة.

 

وأشار إلى أنه تم عزل المسافر فى منزله، لافتًا إلى أنه إذا تم تأكيد إصابته بسلالة أوميكرون فإنه سيكون أول حالة فى ألمانيا، ناصحًا القادمين من الخارج "إذا كنت عائدًا من جنوب القارة الإفريقية خلال الأسبوع الماضي، حدّ من تواصلك مع الآخرين وحلل باختبار كورونا".

 

 


ألمانيا

أخبار ألمانيا

معرض الخضر والفاكهة الدولى

كورونا

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