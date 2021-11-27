أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 8.5 جنيه.
- البصل الأبيض 4.25 جنيه.
-البسلة 10 جنيهات
- البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه
- الكوسة بـ 6 جنيهات .
- الجزر بـ 7 جنيهات.
- الخيار بـ 6 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.
- الباذنجان العروس بـ5.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه
- الفلفل الألوان بـ15 جنيها.
- الليمون بـ 8 جنيهات.
- الجوافة بـ9 جنيهات.
- بلح بارحى بـ34 جنيها.
- البسلة بـ9.5 جنيه.
-كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
-تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.
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