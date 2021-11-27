اليوم السابع
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أسرة المصمم العالمى "إيلى صعب" تزور متحف الحضارة.. صور

السبت، 27 نوفمبر 2021 10:18 م
أسرة المصمم العالمى "إيلى صعب" تزور متحف الحضارة.. صور أسرة المصمم العالمى ايلى صعب تزور متحف الحضارة
كتب - محمد أسعد

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استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، عائلة المصمم العالمى لبنانى الأصل إيلى صعب، الذى وصل إلى القاهرة مع أسرته مساء أمس، وكان فى استقبالهم بالمطار نسرين عثمانلى مديرة مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحى بمطار القاهرة، بالورود والكتيبات الدعائية عن المقصد السياحى المصرى.

أسرة المصمم العالمى ايلى صعب تزور متحف الحضارة (2)
أسرة المصمم العالمى ايلى صعب تزور متحف الحضارة

حرصت أسرة المصمم العالمى على زيارة المتحف القومى للحضارة المصرية، وكان فى استقبالهم الدكتور كريم قنديل عضو العلاقات العامة، حيث قاموا بجولة داخل قاعة العرض المركزى وقاعة المومياوات الملكية، وأبدو إعجابهم بالمقتنيات الأثرية المتميزة والتى تعبر عن الحضارة المصرية عبر العصور، كما انبهروا بطريقة عرض المومياوات الملكية فى القاعة الخاصة بهم والتى تم نقلها فى موكب مهيب ابريل الماضى.

أسرة المصمم العالمى ايلى صعب تزور متحف الحضارة (1)
أسرة المصمم العالمى ايلى صعب تزور متحف الحضارة

وزارة السياحة والآثار

ايلي صعب

متحف الحضارة

الفسطاط

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