أسرة المصمم العالمى "إيلى صعب" تزور متحف الحضارة.. صور

كتب - محمد أسعد

استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، عائلة المصمم العالمى لبنانى الأصل إيلى صعب، الذى وصل إلى القاهرة مع أسرته مساء أمس، وكان فى استقبالهم بالمطار نسرين عثمانلى مديرة مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحى بمطار القاهرة، بالورود والكتيبات الدعائية عن المقصد السياحى المصرى.



أسرة المصمم العالمى ايلى صعب تزور متحف الحضارة

حرصت أسرة المصمم العالمى على زيارة المتحف القومى للحضارة المصرية، وكان فى استقبالهم الدكتور كريم قنديل عضو العلاقات العامة، حيث قاموا بجولة داخل قاعة العرض المركزى وقاعة المومياوات الملكية، وأبدو إعجابهم بالمقتنيات الأثرية المتميزة والتى تعبر عن الحضارة المصرية عبر العصور، كما انبهروا بطريقة عرض المومياوات الملكية فى القاعة الخاصة بهم والتى تم نقلها فى موكب مهيب ابريل الماضى.