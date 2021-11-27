أخبار الاقتصاد اليوم.. التخطيط: 8.5 مليار جنيه استثمارات السياحة والآثار عام 22/21 بنسبة نمو 64%

كتب عبد الحليم سالم

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع السياحة بخطة العام المالي الحالي 21/2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 ــ 21/2022).

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع السياحة يحتل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد المصري لعدة أسباب تتمثل في أنه قطاع ديناميكي يتميز بارتفاع معدلات النمو وكبر مساهمته القطاعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يمثل أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي في مصر، إلى جانب تميز القطاع باتساع طاقته الاستيعابية للعمالة بما تهيئه منشآته الفندقية والسياحية من فرص عمل عديدة، فضلاً عن اتصاف القطاع السياحي بالانتشار المكاني لامتداد أنشطته لمناطق صحراوية غير آهلة بالسكان مما يسهم في زيادة رقعة المعمور المصري، علاوة على تنامي العلاقات التشابكية للقطاع وارتباطها الوثيق بعديد من القطاعات الأخرى التي تمد الأنشطة السياحية بالمدخلات.

وأشارت إلى أنه من المقدر أن تبلغ استثمارات قطاع السياحة والآثار نحو 8,5 مليارجنيه في عام 21/2022 مقابل نحو 5,2 مليار جنيه متوقع عام 20/2021 بنسبة نمو 64% ومقابل 5,5 مليار جنيه استثمارات فعلية عام 19/2020.

وزارة قطاع الأعمال: 7 محالج جديدة ترفع جودة القطن وتضاعف الإنتاج 250%

تفقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، محلج الزقازيق المطور بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتركيب المعدات الحديثة، بتكلفة إجمالية نحو 150 مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ونائبه الدكتور أحمد عبد المعطي، وتفقد التشغيل التجريبي للمحلج الجديد تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمحلج 5 طن/ساعة.

وأكد الوزير، أن محلج الزقازيق يعد واحدا من بين سبعة محالج جديدة ضمن خطة متكاملة لتطوير وتحديث محالج القطن لتحسين قدراتها وكفاءتها ورفع جودة القطن المحلوج (الشعر)، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية إلى نحو 4 ملايين قنطار سنويا بزيادة قدرها 250% في الموسم مقارنة بطاقة المحالج القديمة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل أول المحالج المطورة في محافظة الفيوم ، وتم الانتهاء من التجارب والتشغيل للماكينات المستوردة من الهند على القطن المصري بنجاح سواء للوجه القبلي او البحري، حيث اثبتت كفاءة في التشغيل والحفاظ على الخواص الطبيعية للقطن المصري، وإنتاج بالات قطن خاليا تماما من الشوائب.

هيئة الاستثمار المصرية تفوز بمنصب نائب رئيس شبكة أنيما للاستثمار 2022-2024

فازت مصر ممثلة فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمنصب نائب رئيس شبكة انيما للاستثمار للفترة 2022-2024، وقد جاء إعلان حصول الهيئة على هذا المنصب خلال الانتخابات التى نظمتها الجمعية العمومية لشبكة أنيما افتراضياً.

وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحصول على منصب نائب رئيس شبكة انيما يأتي في إطار سعي الهيئة نحو تعزيز تواجدها على المستويين الدولي والإقليمي، وتتويجًا للجهود التي بذلتها الهيئة لعرض تطورات تهيئة وتحسين مناخ الاستثمار، بما يدعم الترويج لمصر كبيئة آمنة ومحفزة للاستثمار.

كما أشار عبد الوهاب إلى مساهمة الهيئة في تعزيز دور وكالات ترويج الاستثمار من خلال المشاركة في برامج التعاون المشتركة والتي تركز على الاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على أعضاء الشبكة في مجال جذب الاستثمارات.

وزارة البترول: مليون أوقية ذهب حد أدنى كاحتياطي في كشف "ايقات"

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع الجمعية العمومية الأولى لشركة إيقات لمناجم الذهب المسئولة عن تنمية كشف إيقات التجارى الذى تم تحقيقه بجهود مصرية خالصة، وأعلن الملا عن إطلاق خطة طموحة لبدء الإنتاج المبكر من الكشف التجارى للذهب فى منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية خلال الفترة القادمة فى ظل الاحتمالات المرتفعة لنسبة استخلاص ذهب الاكتشاف ، حيث يبلغ متوسط تركيز الذهب 1.5 جرام فى الطن.

محافظ بورسعيد: 377 مليار جنيه استثمارات بالمحافظة خلال الـ7 سنوات الماضية

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن المحافظة استحوذت على الصدارة من حيث الاستثمارات الحكومية بإجمالي 377 مليار جنيه خلال الـ7 سنوات الماضية، على الرغم من محدودية مساحة المحافظة والتي تبلغ 1345 كيلو متر مربع، وتأتي هذه الصدارة بفضل الفرص الاستثمارية بالمحافظة، ففي شرق بورسعيد تضم مدينة سلام مصروأكبر ميناء للحاويات في الشرق الأوسط، وكذلك أكبر منطقة صناعية وأكبر منطقة لوجستية على مساحة 30 كيلو متر مربع، وفي غرب بورسعيد تضم ميناء آخر يحتوى على محطة حاويات وأنشطة متعددة، بالإضافة إلى 4 مناطق صناعية.

جاء ذلك خلال مؤتمر، عقد اليوم السبت، بمقر محافظة بورسعيد، للترويج لقيد الشركات بالبورصة، بعنوان " البورصة للتنمية" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، شارك به الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والنائب عادل اللمعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، عضو مجلس الشيوخ.