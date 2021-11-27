أبرز 10 أرقام تكشف أداء البورصة المصرية.. 251 ألف مستثمر بسوق المال

كتب هانى الحوتى

كشف الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، خلال مؤتمر البورصة للتنمية، والذي عقد بمحافظة بورسعيد للترويج لقيد الشركات بالبورصة، عن أبرز 10 أرقام تكشف أداء سوق المال المصري:

1- 251 ألف مستثمر بالبورصة المصرية.

2- 130 شركة سمسرة مقيدة بالبورصة المصرية.

3- 4 أسواق تديرها البورصة وهي سوق الأسهم، سوق السندات، سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسوق خارج المقصورة.

4- 235 شركة مقيدة بسوق المال المصري موزعة بين 210 شركة مقيدة بالسوق الرئيسي و25 شركة مقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

5-وبلغ رأس المال السوقي لهذه الشركات 714 مليار جنيه حتى يوم 24 نوفمبر الجاري.

6- 181 إصدار سندات مقيد بالبورصة موزعة بين 122 إصدار سندات خزانة، 19 إصدار سندات إسكان، و1 سندات شركات و39 سندات توريق بإجمالي رأس مال سوقي للسندات 2.28 تريليون جنيه في 24 نوفمبر عام 2021.

7- بلغت عدد الصناديق بالبورصة صندوق وحيد للمؤشر، و3 صكوك تمويل مقيدة، وصندوقين استثمار مغلقة وصندوق استثمار عقاري.

8- أكثر من 48.2 مليار جنيه قيمة أنشطة الاستحواذات خلال آخر 4 سنوات.

9- 34.2 مليار جنيه قيمة الاكتتابات العامة منذ عام 2021.

10- حوالي 183.9 مليار قيمة زيادة رؤوس الأموال منذ عام 2006.

تستهدف الحكومة طرح 23 شركة مدرجة منها 9 شركات مقيدة في البورصة المصرية من خلال برنامج الاكتتاب العام للشركات المملوكة للدولة، وتستهدف جمع 80 مليار جنيه إجمالي القيمة المتوقعة للاكتتابات، مضيفًا أن الحكومة تستهدف من برنامج الطروحات الحكومية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الشفافية والحوكمة في هذه الشركات، وتحسين مستويات سيولة البورصة وجذب قطاعات جديدة إلى البورصة، وتنويع مصادر إيرادات الموازنة وتوسيع ملكية الأسهم في البورصة.