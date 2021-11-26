6 معلومات عن نجاح تجربة القطن قصير التيلة شرق العوينات وأهميتها الاقتصادية

كتب عبد الحليم سالم

نجحت مصر فى زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات بمتوسط حوالى 10 قنطار للفدان ، وذلك في إطار الحرص على تقليل فاتورة الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، حيث جاءت نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات مبشرة للغاية على مساحة (218.7 فدان) للعام الحالي 2021 ، تعرف علي التفاصيل فى 6 معلومات.

1- بلغ متوسط الإنتاجية للفدان الواحد 9.85 قنطار زهر بالجني الآلي مقارنة بـ5.7 قنطار في العام الماضي 2020.

2- ويرجع ذلك إلى الدروس المستفادة من التجربة في عامها الأول، والخبرات المتراكمة عن زراعة الأقطان قصيرة التيلة آلياً في أراضٍ صحراوية لأول مرة فى مصر.

3- الطلب المحلى والعالمى على الملابس المصنعة من الأقطان قصيرة التيلة يمثل (97:98%) من إجمالي الأقطان المزروعة مقارنة بـ(2:3%) للأقطان طويلة التيلة.

4- التوسع في زراعة الأقطان قصير التيلة في الصحراء يوفر واردات مصر منها البالغ قيمتها 3 مليارات دولار سنويا.

5- تم التأكيد على أن تكون الزراعة فى مناطق بعيدة عن الوادى والدلتا، ضماناً لعدم الخلط مع الأقطان المصرية طويلة التيلة.

6- مقدار الوفر المحقق من زراعة تلك الأقطان حوالى ألف جنيه مصرى أو ما يمثل 43% من تكلفة استيراد القطن اليونانى الذى وصل سعره هذا الموسم إلى 2330 جنيها للقنطار.