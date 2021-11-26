55 شابا يناشدون باستمرار مشروعاتهم بمنطقة الرياح بالقليوبية.. والمحافظ يرد

كتبت: شيماء حمدى - القليوبية إبراهيم سالم





من ناحيته أكد عبد الحميد الهجان



ووجه المحافظ رئيس المدينة بالتوسع في أماكن أخرى لاستيعاب أكبر قدر من الشباب، وذلك مساهمة للمحافظة في محاربة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب ومحاربة ظاهرة التعدى على الطريق العام والباعة الجائلين واستبدالها بأماكن حضارية لا تعوق الحركة المرورية.

أرسل القارئ محمد رضا من محافظة القليوبية، مناشدة عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، لوقف قرار إزالة الكرفانات في منطقة الرياح التوفيقي بالمنشية مدينة بنها والتي تم بناؤها بموافقة بتصريح من المحافظة ومجلس مدينة بنها، ولكن وقعت مشكلة بين المحافظة والرى، فالرى وافق بتقنين أوضاعنا لكن المحافظة ترفض حاليا، قائلا: "نستغيث بأن يوافق المحافظ على استمرار المشروع فهو مصدر رزقنا وأن ينظر لنا بنظرة أب يدعم أبناؤه خاصة أننا نسعى إلى لقمة العيش، وتوجد أوراق تثبت أن الشباب غير متعدٍ ولا وضع يد على المكان، 55 كرافان أصحابهم شباب مديونين لبنوك وغيرها، سيتم إزالتها وبيوتهم تتخرب، معظم الشباب غير موظف وليس لديه تأمينات ولا معاشات، والمشروع ده هو حياتنا وشغلنا، إحنا معانا ورق رسمى من هيئة الاستثمار والمجلس موافق عليها بناء على توجيه من رئيس الوحدة المحلية وفى خطاب رسمى منه لرؤساء مجالس المدينة على مستوى الجمهورية، نتمنى حل مشكلاتنا وأن توافق المحافظة على استمرارنا لأن أرواحنا بالمكان وأكل عيشنا".من ناحيته أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، أنه جرى تخصيص منطقة مدخل مساكن الموالح بمدينة بنها بعد تطوير المدخل وتشجيره وتخصيصه لإقامة أكشاك وعربات للمأكولات والمشروبات للشباب، تكون بديلا للأكشاك التي تقام بالمخالفة على نهر النيل والرياح التوفيقي.ووجه المحافظ رئيس المدينة بالتوسع في أماكن أخرى لاستيعاب أكبر قدر من الشباب، وذلك مساهمة للمحافظة في محاربة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب ومحاربة ظاهرة التعدى على الطريق العام والباعة الجائلين واستبدالها بأماكن حضارية لا تعوق الحركة المرورية.



الكرفانات





المكان عقب التجديد





المكان





تجديد المكان



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