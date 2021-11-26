اليوم السابع
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الجمعة، 26 نوفمبر 2021 05:47 م
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35 سفيرا يزورون البر الغربي بالأقصر ويعربون عن انبهارهم بروعة مقبرة نفرتاري

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 05:37 م
35 سفيرا يزورون البر الغربي بالأقصر ويعربون عن انبهارهم بروعة مقبرة نفرتاري سفراء في زيارة البر الغربي
كتب محمد أسعد

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زار 35 سفيراً من سفراء مختلف دول العالم في القاهرة، الذين شاركوا أمس في حضور فعالية "الأقصر.. طريق الكباش"، زيارة البر الغربي وما يحتويه من مقابر ملكية متفردة وخاصة تلك الخاصة بالملكة نفرتاري.
 
ومن جانبهم، قال السفراء، إن مشاهدتهم خلال الفعالية أمس للفيلم التسجيلي الذي يبرز المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها الأقصر، خلق لديهم اهتمام وشغف كبير بزيارة الأماكن الأثرية بها وعلى الأخص مقبرة الملكة نفرتاري والتعرف عليها عن قرب؛ حيث أبدوا انبهارهم الشديد بروعة هذه المقبرة وبما تحتويه من مناظر ذات الوان زاهية.
 
وأشار السفراء، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أن هذه المقبرة تعد واحدة من أجمل المقابر الفرعونية الأثرية التى زاروها، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية لهم من داخل المقبرة.
 
سفراء في زيارة البر الغربي
سفراء في زيارة البر الغربي

 

سفراء داخل مقبرة نفرتيتي
سفراء داخل مقبرة نفرتيتي

 

انبهار بألوان مقبرة الملكة نفرتيتي
انبهار بألوان مقبرة الملكة نفرتيتي

 

 

السياحة في مصر

طريق الكباش

الأقصر

سفراء

احتفالية الاقصر

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