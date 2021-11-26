اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 نوفمبر 2021 01:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وفد شركة مياه المنوفية يزور أحد مصانع العدادات مسبقة الدفع لترشيد استهلاك المياه

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 11:32 ص
وفد شركة مياه المنوفية يزور أحد مصانع العدادات مسبقة الدفع لترشيد استهلاك المياه جانب من الزيارة
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، استمرار الشركة وحرصها على التوسع فى تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع إيمانًا من الشركة بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير العنصر البشرى، وبناء على توجهات الدولة وتعليمات مجلس الوزراء وتوجيهات الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى فى التوجه إلى التحول الرقمى، ولزياة الوعى ولترشيد الاستهلاك وتنفيذا لسياسة الدولة المصرية .

وذكر أن فريق من القطاع التجارى بالشركة والذى يضم مسئولى الإداره العامة للإشتراكات والعدادات ومسئولى الإصلاح، قام بزياره ميدانية لمصنع العدادات مسبقة الدفع للوقوف على مراحل تصنيع العدادات ومعرفه قدرات المصنع الإنتاجية وأيضا لزياده قدرة العاملين على التعامل مع العدادات مسبقة الدفع ومعرفة مراحل تصنيع العدادات من بداية  التصنيع حتى الإنتاج ولرفع قدرة العاملين بالشركة على صيانه وإصلاح العدادات مسبقة الدفع .

وأضاف نجيب أن من أبرز المميزات للعدادات مسبقة الدفع هو عدم وجود احتكاك بين العنصر البشري ومحصل الخدمة وعدم تراكم المقابل الاستهلاكي  وأن العدادات مسبوقة الدفع من شأنها القضاء على الأخطاء البشرية في قراءة العدادات.
 


محافظة المنوفية

مياة المنوفية

التحول الرقمى

عدادات مسبقة الدفع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة