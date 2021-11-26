اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير صحة جنوب إفريقيا: المتحور الجديد قد يكون أشد عدوى وحظر السفر غير مبرر

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 09:40 م
وزير صحة جنوب إفريقيا: المتحور الجديد قد يكون أشد عدوى وحظر السفر غير مبرر جو باهلا وزير الصحة فى جنوب إفريقيا
كتب وكالات

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قال وزير الصحة فى جنوب إفريقيا جو باهلا، إن الدراسات الأولية تشير إلى أن متحور كورونا المكتشف فى بلاده قد يكون أكثر قابلية للانتقال، لكن قرار دول فرض قيود على السفر "غير مبرر"، بحسب "روسيا اليوم" .

 

وأوضح باهلا فى حديثه مع الصحفيين أن "جنوب إفريقيا تتصرف بشفافية وأن حظر السفر يتعارض مع قواعد ومعايير منظمة الصحة العالمية".

 

واستنكر الوزير فرض بريطانيا قيودا على السفر لجنوب إفريقيا، قائلا إن المملكة المتحدة لم تستشر بلاده قبل اتخاذ هذا القرار "أحادى الجانب".

 

ولم يعرف الكثير بعد عن السلالة الجديدة من كوفيد-19 التى تم رصدها فى جنوب أفريقيا وبتسوانا وهونغ كونغ وبلجيكا، لكن العلماء يعتقدون أن فيها تجمعا غير معتاد من التحورات قد تجعلها قادرة على تجنب رد الفعل المناعى وأكثر قابلية للعدوى.

 


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