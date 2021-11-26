وزير الدفاع الروسي: ساعدنا أكثر من 15 دولة في مكافحة فيروس "كورونا"

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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن القوات المسلحة الروسية قدمت مساعدات في مكافحة فيروس "كورونا" لأكثر من 15 دولة.

وقال شويجو - خلال كلمة ألقاها اليوم الجمعة في المؤتمر العلمي التطبيقي السابع تحت عنوان "نظام التعاون الإعلامي بين الهيئات لحل المهام في مجال الدفاع الروسي" - "بفضل الجهود المشتركة يجري بناء الحياة السلمية في منطقة النزاع بناجورني كارباخ وسوريا، لقد قدمنا المساعدات الإنسانية الفعالة لأرمينيا وأفغانستان وسوريا وكوبا"، موضحا أن أكثر من 15 دولة تلقت مساعدات من روسيا ومن قواتها المسلحة في مكافحة الجائحة.

وأضاف وزير الدفاع الروسي "أنه من المهم في المرحلة الراهنة تلخيص وتحليل نتائج هذا العمل وتدقيق اتجاهات التطوير المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار أحدث الطرق والتكنولوجية الحديثة"، مشيرا إلى أنه من المستحيل حل ولو مهمة هامة واحدة مهما كانت في مجال الدفاع أو مكافحة فيروس "كورونا" بدون بذل جهود منسقة والعمل الثابت والمستمر للتعاون بين هيئات الدولة الأخرى.