وزير الأوقاف السعودي: الرئيس السيسي منحة ربانية لمصر فى هذا التوقيت

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أكد وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منحة ربانية لمصر في هذا التوقيت.

وأشاد وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، خلال لقائه وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين، والتحضير لاجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي ، بجهود الرئيس العظيمة في البناء والتنمية والإصلاح والنهوض بالدولة المصرية، كما أشاد بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في التنمية والإصلاح بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن قوة مصر والسعودية هي قوة للعالم العربي والإسلامي وخدمة قضايا الأمة.

كما أشاد وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، بجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر الظلامي المتطرف.

وأهدى وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، نظيره المصري نسخة من كتاب الله (عز وجل) من مطبوعات مجمع الملك فهد بن عبد العزيز لطباعة المصحف الشريف ، كما أهداه درع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقديرًا لجهوده في خدمة الدعوة .

من جهته عرض وزير الأوقاف، جانبًا من الجهود العظيمة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في النهوض بالدولة المصرية وخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية والسلام الإنساني ، كما ثمن دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في خدمة الحرمين الشريفين وقضايا الأمتين العربية والإسلامية ، مؤكدًا على متانة العلاقة وأهميتها بين الدولتين الشقيقتين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات.

وأشاد وزير الأوقاف بجهود وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية في مواجهة الفكر المتطرف بصفة عامة والفكر الإخواني الهدام بصفة خاصة ، وأهدى نظيره السعودي نسخة من الإصدار الثاني لسلسلة (رؤية) للفكر المستنير الذي يضم خمسة عشر كتابًا في مقدمتها كتاب (الجاهلية والصحوة) ، وكتاب (هؤلاء هم الإخوان) ، وهو ما كان محل إشادة وتقدير الوزير السعودي.