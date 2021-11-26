واشنطن: "كل الخيارات على الطاولة" للرد على تحركات روسيا حيال أوكرانيا

كتب وكالات

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشؤون أوروبا وأوراسيا، كارين دونفريد، إن "كل الخيارات على الطاولة" فى الرد على التحركات الروسية ضد أوكرانيا، وأن الولايات المتحدة لديها أدوات تتيح لها "خيارات واسعة عدة" فى هذا الشأن.

وأكدت أن جزءاً أساسياً من محادثات بلينكن فى الاجتماعات الأوروبية بلاتفيا والسويد، الأسبوع المقبل، ستركز على كيفية الرد على التحديات التى تشكلها روسيا وبيلاروسيا.

وأضافت أن اجتماع وزراء الناتو سيناقش الوجود "الكبير وغير المعتاد" للقوات الروسية قرب الحدود الأوكرانية بين موضوعات أخرى.

وقالت إن الولايات المتحدة ستتواصل مع الحكومة الأوكرانية لمناقشة ما أعلنه الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، بشأن اكتشاف مخطط للانقلاب فى البلد، وشددت على أن واشنطن تعمل على الحصول على معلومات إضافية بهذا الشأن.

وأكدت أن بلينكن سيثير قضية الاحتلال الروسى لأراضى خاضعة للسيادة الأوكرانية والجورجية وكذلك قضية النزاع على إقليم ناجورنو قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان فى اجتماع منظمة الأمن والتعاون بأوروبا.

وقالت إن الولايات المتحدة ستقيم "حواراً جدياً" حول المفهوم الاستراتيجى للناتو، تتعلق بمكانه فى القرن الواحد والعشرين، وأنها ستواصل إعادة تقييم موضع الحلف على حدوده الشرقية.