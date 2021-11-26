هولندا: وقف الرحلات الجوية مؤقتا من إفريقيا الجنوبية بسبب سلالة جديدة من كورونا

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أفادت وسائل إعلام هولندية بأن الحكومة ستقوم بوقف حركة الطيران من منطقة إفريقيا الجنوبية بشكل مؤقت بدءا من اليوم الجمعة، وذلك على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) انتشرت مؤخرا في جنوب القارة.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يشار إلى أن المملكة المتحدة أعلنت، الليلة الماضية، حظر الرحلات الجوية من 6 دول إفريقية "مؤقتا"، اعتبارا من اليوم الجمعة، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس "كورونا" هناك يطلق عليها اسم "بي 1.1.529 "، وسيشمل قرار الحظر كل الرحلات الجوية الآتية من 6 دول وهي: (جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا).