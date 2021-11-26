هبوط في عملة "البيتكوين" بنسبة 6.17%

كتب وكالات

تراجعت عملة "البيتكوين"، إلى دون مستوى 55 ألف دولار، وهبطت العملة الرقمية الأكثر شهرة فى العالم دون هذا المستوى للمرة الأولى منذ 13 أكتوبر الماضي، بحسب "روسيا اليوم".

ووفقا لبيانات CoinMarketCap، التى تحسب متوسط سعر العملة لأكثر من 20 بورصة، فقد انخفضت عملة "البيتكوين" بنسبة 6.17% إلى 54812 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ منتصف أكتوبر 2021.

أما فى بورصة Binance، أكبر بورصة للعملات الرقمية، فقد تم تداول عملة "البيتكوين"، بحلول الساعة 13:23 بتوقيت موسكو، عند 57730 دولار، بانخفاض نسبته 5.69%.

وفى 10 نوفمبر الماضي، صعدت عملة "البيتكوين" إلى مستوى تاريخى جديد، حيث بلغت 69 ألف دولار، وبذلك تكون العملة قد تراجعت بأكثر من 14 ألف دولار فى نحو أسبوعين.