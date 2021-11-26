اليوم السابع
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نيجيريا.. الجيش يعلن القضاء على 90 عنصرا من "داعش" و"بوكو حرام"

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 02:00 ص
نيجيريا.. الجيش يعلن القضاء على 90 عنصرا من "داعش" و"بوكو حرام" مليشيات بوكو حرام - صورة أرشيفية
روسيا اليوم

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أعلن الجيش النيجيري القضاء على أكثر من 90 عنصرا في تنظيمي "داعش" و"بوكو حرام" بشمال شرقي نيجيريا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية برنار أونيوكو، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، إنه "خلال العملية التي جرت من 11 إلى 25 نوفمبر تم القضاء على أكثير من 90 مسلحا من تنظيمي "الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا" (فرع تنظيم "داعش") و"بوكو حرام".

وأضاف أنه تم أيضا القبض على 20 مسلحا، والإفراج عن 7 رهائن اختطفهم المسلحون.

وأكد كذلك أن 996 شخصا من عناصر "بوكو حرام" وأفراد عائلاتهم ألقوا سلاحهم وسلموا أنفسهم للسلطات.

وأشار إلى أن الجيش استخدم الطيران خلال عمليته، وسدد ضربات جوية، بما في ذلك بالقرب من بحيرة تشاد.

 


بوكو حرام

داعش

نيجيريا

غرب افريقيا

الجيش النيجيرى

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