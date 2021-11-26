اليوم السابع
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أكرم القصاص
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موريتانيا تؤكد دعمها الكامل لمسار التسوية الذى تبنته أطراف الأزمة فى ليبيا

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 03:04 ص
موريتانيا تؤكد دعمها الكامل لمسار التسوية الذى تبنته أطراف الأزمة فى ليبيا رئيس موريتانيا - محمد ولد الشيخ الغزوانى
أش أ

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 أكد وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد مساء اليوم الخميس دعم بلاده الكامل لمسار التسوية الذي تبنته أطراف الأزمة في ليبيا بحضور منظمة الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة إنهاء الأزمة الليبية لضمان الأمن والاستقرار في حوض المتوسط ومنطقة الساحل.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الموريتاني السفير الليبي المعتمد لدى موريتانيا بالسفير عبد النبي الطرابلسي.

ونقلت وزارة الخارجية الموريتانية - عن الوزير قوله في بيان - إن اللقاء تطرق لعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والتي وصفتها بالوطيدة بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين كما تطرقا لبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.


موريتانيا

إسماعيل ولد الشيخ

ليبيا

الامم المتحدة

الرئاسة الليبية

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