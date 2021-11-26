اليوم السابع
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معلومة قانونية.. جريمة قتل لا تزيد عقوبتها عن 5 سنوات.. تعرف عليها

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 04:00 ص
معلومة قانونية.. جريمة قتل لا تزيد عقوبتها عن 5 سنوات.. تعرف عليها دار القضاء العالى - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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انتشرت خلال الفترة السابقة، العديد من حوادث القتل من بينها الضرب الذى يفضى إلى موت، وحوادث الطرق المختلفة، ويتساءل عدد من المواطنين عن عقوبة القتل الخطأ طبقاً للقانون المصرى، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.
 
 
ويقول المحامى خالد محمد، إن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
 
 
وأضاف المحامى بالنقض، أنه وفى  حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
 
 
 

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