مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 92 رحلة طيران دولى اليوم

البحر الأحمر- عماد عرفة

يستقبل مطارا الغردقة الدولى ومرسى علم 92 رحلة طيران دولية ومحلية على مدار ساعات اليوم الجمعة، حيث يستقبل مطار الغردقة الدولى اليوم 82 رحلة طيران دولية ومحلية مختلفة أغلبها قادمة من المطارات العالمية والأوروبية الروسية.

وتصل لمطار الغردقة الدولى اليوم ما بين رحلات اليوم قرابة 10 رحلات روسية مختلفة، وعدد كبير من الرحلات القادمة من الدول الاوروبية المختلفة مثل ألمانيا وإنجلترا وكذلك أوكرانيا وسويسرا وبيلا روسيا وغيرها من الدول المختلفة.

وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولى، أن الجهات المختصة داخل المطار تقوم بأعمال تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة شديدة على الوافدين.

وكشفت جداول الرحلات اليوم الجمعة الوافدة لمطار مرسى علم الدولى وصول 10 رحلات طيران دولية من عدة دول مختلفة ضمن 81 رحلة طيران دولية تصل على مدار الأسبوع.