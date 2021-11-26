اليوم السابع
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مصمم الأزياء العالمي "إيلى صعب" يصل القاهرة..صور

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 11:26 م
مصمم الأزياء العالمي "إيلى صعب" يصل القاهرة..صور مصمم الأزياء "إيلى صعب" وأسرته فى زيارة للقاهرة
كتبت رحاب نبيل

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وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، الجمعة، مصمم الأزياء العالمى "إيلى صعب"، في زيارة للبلاد ‏تستغرق عدة ايام يقدم خلالها عرض أزياء الأحد المقبل فى قصر عابدين.
 
وقالت مصادر مطلعة بالمطار، ‏وصل مصمم الأزياء العالمية "ايلي صعب" واسرته على طائرة خاصة، ‏وتم استقبالهم فى صاله 4 ‏والمخصصة للطائرات الخاصة، وكانت فى الاستقبال نسرين عثمانلى مديرة مكاتب الهيئة بالمطار وسامح عبد الباسط، ‏وتم الأشراف على إنهاء إجراءات وصوله واسرته، وتم تقديم هدايا تذكاريه حتي خرج من المطار الي اماكن اقامتهم بالقاهرة.
 
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