مصمم الأزياء العالمي "إيلى صعب" يصل القاهرة..صور

كتبت رحاب نبيل

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، الجمعة، مصمم الأزياء العالمى "إيلى صعب"، في زيارة للبلاد ‏تستغرق عدة ايام يقدم خلالها عرض أزياء الأحد المقبل فى قصر عابدين.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، ‏وصل مصمم الأزياء العالمية "ايلي صعب" واسرته على طائرة خاصة، ‏وتم استقبالهم فى صاله 4 ‏والمخصصة للطائرات الخاصة، وكانت فى الاستقبال نسرين عثمانلى مديرة مكاتب الهيئة بالمطار وسامح عبد الباسط، ‏وتم الأشراف على إنهاء إجراءات وصوله واسرته، وتم تقديم هدايا تذكاريه حتي خرج من المطار الي اماكن اقامتهم بالقاهرة.