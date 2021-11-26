مصمم الأزياء العالمي "إيلى صعب" يصل القاهرة..صور

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، الجمعة، مصمم الأزياء العالمى "إيلى صعب"، في زيارة للبلاد تستغرق عدة ايام يقدم خلالها عرض أزياء الأحد المقبل فى قصر عابدين.
وقالت مصادر مطلعة بالمطار، وصل مصمم الأزياء العالمية "ايلي صعب" واسرته على طائرة خاصة، وتم استقبالهم فى صاله 4 والمخصصة للطائرات الخاصة، وكانت فى الاستقبال نسرين عثمانلى مديرة مكاتب الهيئة بالمطار وسامح عبد الباسط، وتم الأشراف على إنهاء إجراءات وصوله واسرته، وتم تقديم هدايا تذكاريه حتي خرج من المطار الي اماكن اقامتهم بالقاهرة.
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