مصرع عامل وإصابة آخر فى تصادم بين سيارة ملاكى وتروسيكل بمحافظة المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

لقى عامل مصرعه بينما أصيب آخر إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتروسيكل بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى العام بينما تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور مركز سمالوط يفيد بحدوث تصادم بين السيارة رقم 1675 ن س د، ملاكي مع تروسيكل بدون لوحات بالطريق الزراعى مصر اسوان أمام إحدى قرى مركز سمالوط.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى النموذجي بسمالوط بينما أفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة، والتى تسببت فى اختلال عجلة القيادة وأدى إلى وقوع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق فى الحادث.