اليوم السابع
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مصرع شاب سقط بـ"تروسيكل" داخل ترعة بالدقهلية

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 04:00 م
مصرع شاب سقط بـ"تروسيكل" داخل ترعة بالدقهلية إسعاف -أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقى شاب مصرعه بناحية قرية أشمون الرمان التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، عقب سقوطة داخل أحد الترع حال استقلاله دراجته النارية.

 

وتلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي قرية اشمون الرمان إلى مأمور مركز دكرنس بسقوط شاب يستقل تروسيكل داخل ترعة أمام القرية، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع أيمن ا، عقب سقوطه داخل الترعة نتيجة اختلال عجلة القيادة في يده، وتم استدعاء سيارة الإسعاف، لنقل المتوفى إلى مشرحة مستشفي دكرنس العام.

 

وجارى تحرير محضر بالواقعة ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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اخبار الدقهلية

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