مستشار بـ"الإحصاء": طفلين هو الأنسب للوصول إلى 143 مليون نسمة فى 2052

كتب: مدحت عادل

أكد عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط معدل الإنجاب شهد تحسن نسبي في الفترة الأخيرة عام 2020، ولكن المتوسط الأمثل هو 2 طفل لكل زوج وزوجة لنصل إلى 143 أو 144 مليون نسمة في 2052، وفقا لإسقاطات جهاز الإحصاء.

وقال عبد الحميد شرف الدين، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن آخر معدل إنجاب تم رصده كان في عام 2014 بواقع 3.4 مولود لكل سيدة، أي متوسط إنجاب السيدة كل 10 سيدات 34 طفل، أما في حالة استمرار معدل الإنجاب عند متوسط 3.4 مولود لكل سيدة، فمن المتوقع تجاوز عدد السكان عام 2052 نحو 190 مليون نسمة بفارق 50 مليون نسمة عن معدل 2 طفل لكل سيدة خلال نفس الفترة، وهو رقم يوازى سكان عدد من الدول.

ويجرى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعمال المسح الصحى للأسرة المصرية 2021، وذلك في إطار الإجراءات التي تجريها الدولة من أجل التغلب على الزيادة السكانية، عن طريق بيانات الأسر المصرية، وأنتهى جهاز الإحصاء من أعمال المسح في محافظتي القاهرة والجيزة، فيما يجرى حاليا العمل في 17 محافظة أخرى، على أن يتم استكمال باقى محافظات الجمهورية تباعا.

ويعتبر المسح الصحي للأسرة المصرية من أهم المسوح التي يجريها الجهاز والدولة ترتكز على هذا المسح بصفة أساسية، حيث يوفر المسح البيئة الخصبة للتعامل مع هذه الظاهرة، من خلال توفير بيانات أسباب ارتفاع المنو السكانى، وبالتالى وضع الحلول المناسبة والإجراءات المفروض اتباعها.