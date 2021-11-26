مسئولة بـ"حياة كريمة": ندرس دخول المركز المُتبقى بمحافظة أسوان ضمن المبادرة

ماجد تمراز

قالت لميس مكي، مسؤول بالقطاع التنفيذى بمبادرة حياة كريمة، إن محافظة أسوان باستثناء مركز واحد فقط، دخلت ضمن مبادرة حياة كريمة، مشيرة إلى أنه يتم الآن دراسة ضم هذا المركز أيضاً للمبادرة، وبذلك يتم ضم 42 قرية للمبادرة، وحال الاستقرار على ضم هذا المركز تكون أسوان أول محافظة تدخل بالكامل ضمن المبادرة.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc" : "التقديرات المادية لم يتم الوقوف عليها حتى الآن، ويتم الآن حصر تكلفة أعمال التطوير في غرب أسوان".

وتابعت: "أما عن القوافل، فإن القافلة الغذائية بدأت بأول قافلة كبيرة، شملت 10 آلاف كارتونة مواد غذائية، وتم توزيعها على كل مراكز أسوان، وتم البدء بالمناطق المتضررة من الأمطار، وبالنسبة للقوافل الطبية، تم الدفع بأكثر من قافلة في غرب أسوان وغرب سهيل والشهامة وغيرها من المناطق، ومستمرة حتى الأسبوع القادم، وبدءا من الغد سيتم توزيع قافلة أخرى تضم 10 آلاف كارتونة أخرى".