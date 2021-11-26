مدن إيطالية تعيد إلزامية ارتداء الكمامة بالأماكن المفتوحة لمنع انتشار كورونا

فاطمة شوقى

أعلنت بلديات عدة مدن في شمال-وسط وشمال إيطاليا، هي ميلانو والبندقية وبولونيا وبيرجامو وبادوفا، إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة في أحياء بوسط المدن وفي الشوارع التجارية وأماكن التسوق والأكثر ازدحامًا مع اقتراب أعياد الميلاد، وذلك في إطار الجهود المحلية لاحتواء وباء كورونا.

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية، فإن فى ميلانو يسري قرار إلزامية ارتداء الكمامات في وسط المدينة، بغض النظر عن وجود تجمعات أم لا، اعتبارًا من غد السبت ، 27 نوفمبر، إلى 31 ديسمبر من الساعة العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء على طول المحور بين ساحتي سان بابيلا وكاستيلو.

وفي بيرجامو سيتم منع التجول في وسط المدينة بدون كمامات ابتداء من السبت وحتى اليوم الاول من العام العام الجديد.

وظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالحالة الوبائية لكوفيد-19 صدرت مساء الخميس تسجيل 71 وفاة جديدة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، بينما تم الاعلان عن 13764 إصابة.

ويبلغ العدد الكلي للاشخاص للذين تعرضوا للعدوى بالوباء، بمن فيهم المتعافون والحالات الايجابية المؤكدة الراهنة والضحايا، منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام الماضى، 4 ملايين 968 ألفا و341، حصد الوباء أرواح 133 ألفا و486 منهم.

وكانت الوفيات 80 وفاة والاصابات 12448 إصابة، فيما بلغ معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات الخميس 2.1%.

واستمر الارتفاع في العدد الكلي للمرضى بوحدات العناية المركزة مقارنة بالأمس بـ60 مريضا ليبلغ اليوم 588، وكذلك عدد الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية بعد استقبال 32 مريضا جديدا، ليصبحوا إجمالا 4689.