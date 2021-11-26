محمود محيى الدين: افتتاح بديع ومشرف وممتع لطريق الكباش فى الأقصر

كتب عبد الحليم سالم

أشاد المدير التنفيذى بصندوق النقد ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل أهداف التنمية ، الدكتور محمود محيى الدين ، بافتتاح طريق الكباش فى الأقصر، موضحا فى بيان له منذ قليل، إن كل كلمة وصورة كانت في مكانها دون زيادة أو نقصان، في عرض فني بديع واستعراض لحضارة تتحدث عن نفسها.

وأوضح أن الافتتاح كفي المقدمين مشقة البحث عن تعبير يصف عظمة بناة الأقصر عبر آلاف السنين، وصمود ثمرات عقول مهندسيها وعلمائها و فنانيها لاختبارات الزمن فكتب لها البقاء شاهدة على ما كان وملهمة لما يجب أن يكون في طريق التقدم.

أضاف محمود محيى الذين إن حدث اليوم يليق بالمكان وأهله منذ شهدت الأقصر توطن المصريين فيها وإعمارها، فكانت طيبة التي روى الأديب نجيب محفوظ قصة كفاحها الذي شمل البلاد كلها انطلاقاً منها.

وكانت معابدها وبناياتها وأبوابها الشاهقة وما شهدته من حضارة وانتعاش الثقافة ما جعل لها عدة أسماء تحمل بعض صفاتها فهي مدينة الشمس و مدينة النور ومدينة المائة باب وهي صاحبة القصور الكثر فتعددت حتى كانت الأقصر.

أوضح أن كل عهد وعصر منح الأقصر قدراً من وزنه وأثره وتراكم ذلك كله في طبقات تربتها وعمارتها، موضحا إنه " في زيارة لي منذ عامين بصحبة أسرتي وبعض الأصدقاء تداعت الذكرى عن زيارات متعددة منذ الصبا لنيلها المتلأليء ولمزاراتها في وادي الملوك وجنبات معابدها وفنادقها التاريخية- وأشهرها الوينتر بالاس الذي ظهر بهوه في الاستعراض.، كل خطوة تمر بمعلم أو بحجر تأخذك في جولة عبر الزمن لهذه المدينة البهية بقصصها الآسرة وبما في تاريخها من عبر.

وقال إن افتتاح اليوم جدير به أن يوصف بأنه افتتاح مصري بامتياز، ففي مصر القديمة أرسيت معايير الإتقان وأصول الإبداع لتحكي للعالم عبر آلاف السنين معالم الحضارة ومقومات خلود المكان بمن فيه و ما فيه بحرفية متناهية الدقة وجمال خلاب.